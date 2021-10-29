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ميسي أم بنزيما؟ إيتو يختار مرشحه للفوز بالكرة الذهبية

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ميسي أم بنزيما؟ إيتو يختار مرشحه للفوز بالكرة الذهبية ميسي أم بنزيما؟ إيتو يختار مرشحه للفوز بالكرة الذهبية

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دعم نجم برشلونة السابق صامويل إيتو ليونيل ميسي للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2021. المهاجم الكاميروني يشعر أن نجم باريس سان جيرمان لا يزال أفضل لاعب في العالم ويصر على أنه يتمتع «بحب خاص» لزميله السابق في الفريق.

انضم إيتو إلى برشلونة في عام 2004 وتزامن وقته في النادي مع صعود ميسي السريع. استمتع الثنائي بالكثير من اللحظات بقميص البلوجرانا ويعتبر إيتو أن ميسي هو شقيقه الصغير.

وقال إيتو في مقابلة حصرية مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، عن ترشيحه للفائز بجائزة الكرة الذهبية 2021: «دائما ميسي، الذي هو مثل الأخ الصغير بالنسبة لي. أنا أقدره كثيرًا كشخص وكلاعب، شاهدته يكبر ولدي حب خاص له. بالنسبة لي لا يزال الأفضل في العالم».

أشار إيتو أيضًا إلى أنه مُعجب بمستوى كريم بنزيما، الذي يعد أيضًا أحد المتنافسين على الكرة الذهبية.

أضاف: «إذا أزلنا ليو، فهناك لاعبون رائعون مثل بنزيما. إنه لاعب أحبه».

ستقيم فرانس فوتبول حفل الكرة الذهبية لعام 2021 في مسرح دو شاتليه في باريس يوم 29 نوفمبر. وكما هو الحال دائمًا، تم اختيار 30 لاعب كرة قدم في القائمة المختصرة لجائزة فئة الرجال.

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو هما أكثر الأسماء نجاحًا في القائمة، والتي تضم أيضًا الوافدين الجدد مثل جورجينيو وماسون ماونت. تعتبر جائزة الكرة الذهبية أعلى جائزة فردية في كرة القدم العالمية، وفي حال فوز ميسي بها هذا العام، سيرفع رصيده إلى رقمًا قياسيًا 7 مرات.

بالإضافة إلى إيتو، قام ممفيس ديباي ورونالد كومان وخافيير زانيتي وجاري لينيكر بدعم ميسي للفوز بالكرة الذهبية هذا العام. وأحرز الأرجنتيني 38 هدفا وسجل 14 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات في موسمه الأخير مع برشلونة.

المصرى اليوم

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