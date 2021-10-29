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17 وفاة و1892 إصابة كورونا في الأردن

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17 وفاة و1892 إصابة كورونا في الأردن 17 وفاة و1892 إصابة كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز  :-  أعلنت وزارة الصحة الخميس، تسجيل 17 وفاة و1892 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11000 وفاة و858342 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 4.83 المئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 19819 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 87 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 84 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 577 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 13 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 34 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 19 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 27 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 8 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1021 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 827523 حالة.

كما أشار إلى إجراء 39174 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10885037 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3930749 ، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3510138.

 

جي بي سي نيوز

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