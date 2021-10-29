أخبار عاجلة

أستاذ علم اجتماع: المرأة أصبحت مشاركة للرجل في العنف وارتكاب الجرائم -
الأهلى يتعادل مع فاركو فى دورى الجمهورية للشباب -
الدوري الإنجليزي اليوم: كريستال يهزم ولفرهامبتون.. ونورويتش يحقق فوزه الأول -
تسجيل 14 وفاة و2080 إصابة بفيروس كورونا في الاردن -
بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية -
"العنزي" حارس "النصر" السابق: أبعدوا المناديب.. وكفاكم نحرًا للفريق! -
النيوزيلندية ليديا كو تستعيد صدارة ترتيب بطولة القولف -
رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو مواطنيه إلى تقديم تضحيات لإنقاذ البلاد -
"البرلمان العربي" يُدين محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها الدولي -
تايكوندو السلام ينتزع ذهب القتال.. والترجي يسيطر على البومسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

الأهلي يعلن شفاء محمد الشناوي من الإصابة: «شارك في تدريبات عنيفة»

Print
الأهلي يعلن شفاء محمد الشناوي من الإصابة: «شارك في تدريبات عنيفة» الأهلي يعلن شفاء محمد الشناوي من الإصابة: «شارك في تدريبات عنيفة»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتظم محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات حراس المرمى بالفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعافى الشناوي من الإصابة بالمزق في العضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الوطني الأول أمام نظيره الليبي في الجولة الرابعة من تصفيات .

وأدى الشناوي تدريبات قوية مع الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قد عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة البنك الأهلي المقبلة.

ويستعد الأهلي لخوض الجولة الثانية، في الدوري الممتاز أمام فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي WE السلام.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية أمس الأول وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على أحمد ياسين المنضم حديثًا لقائمة المنتخب الوطني

تعرف على أحمد ياسين المنضم حديثًا لقائمة المنتخب الوطني

عاجل - القمة تطيح بزيزو وطارق حامد من قائمة المنتخب وتعيد قفشة وشريف ومفاجأت بالجملة

عاجل - القمة تطيح بزيزو وطارق حامد من قائمة المنتخب وتعيد قفشة وشريف ومفاجأت بالجملة

معسكر المنتخب ينطلق غداً استعداداً لمواجهتى انجولا و الجابون

معسكر المنتخب ينطلق غداً استعداداً لمواجهتى انجولا و الجابون

المنتخب يطير إلى إنجولا 10 نوفمبر

المنتخب يطير إلى إنجولا 10 نوفمبر