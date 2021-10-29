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أعلنت المملكة العربية السعودية، أن الرياض تقدمت بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض لاستضافة معرض أكسبو الدولي لدورته عام 2030.

وقال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، في خطابه، إن الترشيح لاستضافة أكسبو 2030 يعد تحديا مهما بالنسبة للمملكة، لافتا إلى أن الدورة ستكون تحت شعار «حقبة التغيير.. المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل».

وتابع أن استضافة المعرض ستكون فرصة مميزة لمشاركة العالم دروسنا ونتائج جهودنا المرتبطة بهذاالتحول غير المسبوق الذي انتجته رؤية المملكة.

وأعرب عن ثقة المملكة في إقامة نسخة تاريخية من معرض أكسبو بأعلي مراتب الابتكار وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ المعرض.