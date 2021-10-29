أخبار عاجلة

راحة إجبارية للاعبي فيوتشر -
رابطة الأندية توجه اللوم لـ أمين عمر لعدم طرد كارتيرون -
منشأة عباس بمحافظة كفرالشيخ يشارك في خماسي كرة القدم -
مستشار وزير الصحة: منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية الشهر المقبل إلا في حالتين -
أخصائية تغذية: الرياضيون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المفاصل -
خبيرة تغذية: هذه المواد تنحت الجسم من الدهون -
السكة الحديد: تعديل تركيب عربات عدد من قطارات الوجه القبلي -
ما حكم التأخر في توزيع التركة؟.. «الإفتاء» تجيب -
تونس ومكافحة أذرع تنظيم الإخوان -
بايدن يوقع قريبا على مشروع قانون البنية التحتية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

أبو الغيط : الأردن يرغب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية

Print
أبو الغيط : الأردن يرغب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية أبو الغيط : الأردن يرغب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية

جي بي سي نيوز :- قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن سوريا قد تعود للجامعة خلال القمة المقبلة في حالة حدوث توافق عربي على مشروع القرار، مشيرا إلى رغبة عدد من الدول في ذلك.

وأضاف أبو الغيط في مقابلة مع قناة "صدى بلدي"، أن ما حدث في سوريا كان أمرا كبيرا، واستثار غضب عرب كثيرين، كون نصف مليون سوري فقدوا حياتهم، فضلا عن تشريد الملايين، وإهانة المرأة السورية، والتمكين الأجنبي من دمشق".

وحول موقف عدد من الدول من عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة قال أبو الغيط، إن "بعض الدول العربية تنفتح بشكل هادئ على سوريا، لكن لم أرصد طلبا رسميا أو غير رسمي بشأن بدء عودة دمشق للمقعد"، لافتا إلى أن وزير الخارجية الجزائرية أكد على تمسكه بعقد قمة في الجزائر بمارس 2022.

وأشار إلى أن الجزائر والعراق والأردن لديهم رغبة في عودة سوريا، وهو ما يعتبره بداية زخم، مضيفا: "نرصد رد الفعل السوري عن بعد، ونرى أنه قد يرحب بالعودة".

وشدد أبو الغيط، على أن تصرفات القيادة السورية لا تعفى من مسؤولية انفلات الموقف من تحت قيادتها.

المصدر: قناة الصدى

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بيدرسون: لا اجتماعات للجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام

بيدرسون: لا اجتماعات للجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام

الاردنيون يقيمون صلاة استسقاء في جمع مساجد المملكة

الاردنيون يقيمون صلاة استسقاء في جمع مساجد المملكة

وزير الإعلام اللبناني يعلن أنه لن يقدم استقالته

وزير الإعلام اللبناني يعلن أنه لن يقدم استقالته

لبنان يدعو السعودية لحل “الإشكالية” بالحوار وتغليب المصلحة العربية

لبنان يدعو السعودية لحل “الإشكالية” بالحوار وتغليب المصلحة العربية