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احتجاجاً على تصريحات قرداحي.. الخارجية تستدعي سفير لبنان

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احتجاجاً على تصريحات قرداحي.. الخارجية السعودية تستدعي سفير لبنان احتجاجاً على تصريحات قرداحي.. الخارجية تستدعي سفير لبنان

جي بي سي نيوز :- استدعت وزارة الخارجية سفير لبنان لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وأعربت عن أسفها لما تضمنته تصريحات قرداحي من "إساءات" تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية باليمن، والتي تعتبرها "تحيزا واضحا" لجماعة الحوثي.

وأكدت الخارجية السعودية أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين.

وفي وقت سابق، عبر الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه التام جملة وتفصيلا لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، والتي تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث في اليمن.

بدوره، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن استنكاره ورفضه لتصريحات وزير الإعلام اللبناني، وشدد الأمين على أنها "تصرف غير مسؤول ولا يبالي بمصلحة الشعب اليمني".

وأكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون، اليوم الأربعاء، حرص بلاده على "أطيب العلاقات" مع الدول العربية والخليجية.

ونقل حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر عن ميقاتي قوله "ننأى بأنفسنا عن الصراعات، ونحن نتطلع إلى أطيب العلاقات معها، والرئيس عون طلب مني التأكيد على هذا الموقف".

العربية 

بدوره، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن استنكاره ورفضه لتصريحات وزير الإعلام اللبناني، وشدد الأمين على أنها "تصرف غير مسؤول ولا يبالي بمصلحة الشعب اليمني".

وأكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون، اليوم الأربعاء، حرص بلاده على "أطيب العلاقات" مع الدول العربية والخليجية.

ونقل حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر عن ميقاتي قوله "ننأى بأنفسنا عن الصراعات، ونحن نتطلع إلى أطيب العلاقات معها، والرئيس عون طلب مني التأكيد على هذا الموقف".

العربية 

جي بي سي نيوز

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