أخبار عاجلة

ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية -
رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات -
«مصر للطيران» تعلن جدول رحلاتها غدا.. تعرف عليها -
«الأوقاف»: لن يُسمح لأي شخص بجمع تبرعات نقدية داخل المساجد -
بايرن ميونخ يحافظ على صدارة «البوندسليجا» بالفوز على فرايبورج -
التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ تنظم دوره تدريبية في صناعة النحاس والفضة -
خالد الجندي: صناديق التبرعات في المساجد «سبوبة» وباب خلفي لتهديد أمن البلاد -
صحة الشرقية تناقش خطة عمل المبادرات الرئاسية وتطعيمات كورونا -
رئيس حماية المستهلك يكشف عقوبة رفض إعادة السلع وتوضيح قائمة المحظورات -
خبيرة اجتماعية: زيادة 25% بمعدل الجريمة خلال جائحة كورونا عالميا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

«المالية» يعلن تنامي قدرة على سداد أعباء الدين العام

Print
«المالية» يعلن تنامي قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام «المالية» يعلن تنامي قدرة على سداد أعباء الدين العام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية أدت إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع الفائض الوارد منها للخزانة العامة بنسبة ١٦،٣٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وفي مقدمتها: هيئة قناة السويس، حيث سجل هذا الفائض ٢٨ مليار جنيه العام المالي الماضى مقابل ١٨ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة نمو ٥٣٪.

قال «كجوك» في بيان صحفى الجمعة، عقب إحالة الحساب الختامى للعام المالى الماضي لمجلس النواب، إن الحساب الختامي يعكس تنامى قدرة على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا في خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة ٥،٪.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية

ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية

«مصر للطيران» تعلن جدول رحلاتها غدا.. تعرف عليها

«مصر للطيران» تعلن جدول رحلاتها غدا.. تعرف عليها

بحضور السفير المصري بهولندا.. افتتاح كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس بعد تجديدها

بحضور السفير المصري بهولندا.. افتتاح كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس بعد تجديدها

8 ورش فنية في ثاني أيام الملتقى الثقافي الثامن لشباب أهل مصر

8 ورش فنية في ثاني أيام الملتقى الثقافي الثامن لشباب أهل مصر