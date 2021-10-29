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أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية أدت إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع الفائض الوارد منها للخزانة العامة بنسبة ١٦،٣٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وفي مقدمتها: هيئة قناة السويس، حيث سجل هذا الفائض ٢٨ مليار جنيه العام المالي الماضى مقابل ١٨ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة نمو ٥٣٪.

قال «كجوك» في بيان صحفى الجمعة، عقب إحالة الحساب الختامى للعام المالى الماضي لمجلس النواب، إن الحساب الختامي يعكس تنامى قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا في خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة ٥،٪.