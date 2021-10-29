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تعاقدت وزارة الشباب والرياضة مع بطل مصر العالمى الشاب مدحت معتز لاعب سلاح السيف استعدادا لاولمبياد باريس 2024 كوكيل ومسوق حصري لبطل مصر في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لدعم الأبطال الاولمبيين.

يأتي هذا في ضوء ما توفره وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، من دعم كامل سواء دعم لوجستي أو دعم مادي من أجل إعداد أبطال مصر في مختلف الألعاب الرياضية، ومشاركتهم الفعالة في البطولات القارية والعالمية ودورات الألعاب الاولمبية.

وفي هذا الصدد أوضح وزير الرياضة أن الوزارة مستمره في توفير عقود رعاية لأبطال مصر الرياضيين الواعدين والمميزين استعدادا للمشاركة في اولمبياد باريس 2024.

وجاء توقيع العقود بحضور الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس الإدارة وهيثم الملاح نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور حاتم كمال رئيس قطاع الرعاية بروابط الرياضية والمستشار معتز مدحت والد البطل.

تعاقد روابط مع البطل العالمى جاء استمرارا لسلسلة تعاقدات مع عدد كبير من الأبطال سيتم الإعلان عن التعاقد معهم خلال الأيام القليلة المقبلة استعدادا لأولمبياد باريس 2024 ولوس انجلوس 2028

ويمتلك مدحت معتز عدة بطولات أبرزها:

المركز الخامس في أولمبياد طوكيو مع منتخب مصر.

المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة إفريقيا للشباب للفرق وفردي بغانا.

برونزية بطولة كأس العالم للشباب بروسيا.