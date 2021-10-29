أخبار عاجلة

ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية -
رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات -
«مصر للطيران» تعلن جدول رحلاتها غدا.. تعرف عليها -
«الأوقاف»: لن يُسمح لأي شخص بجمع تبرعات نقدية داخل المساجد -
بايرن ميونخ يحافظ على صدارة «البوندسليجا» بالفوز على فرايبورج -
التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ تنظم دوره تدريبية في صناعة النحاس والفضة -
خالد الجندي: صناديق التبرعات في المساجد «سبوبة» وباب خلفي لتهديد أمن البلاد -
صحة الشرقية تناقش خطة عمل المبادرات الرئاسية وتطعيمات كورونا -
رئيس حماية المستهلك يكشف عقوبة رفض إعادة السلع وتوضيح قائمة المحظورات -
خبيرة اجتماعية: زيادة 25% بمعدل الجريمة خلال جائحة كورونا عالميا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

الشباب والرياضة تدعم مدحت معتز بطل في السلاح

Print
الشباب والرياضة تدعم مدحت معتز بطل مصر في السلاح الشباب والرياضة تدعم مدحت معتز بطل في السلاح

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعاقدت وزارة الشباب والرياضة مع بطل العالمى الشاب مدحت معتز لاعب سلاح السيف استعدادا لاولمبياد باريس 2024 كوكيل ومسوق حصري لبطل مصر في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لدعم الأبطال الاولمبيين.

يأتي هذا في ضوء ما توفره وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، من دعم كامل سواء دعم لوجستي أو دعم مادي من أجل إعداد أبطال مصر في مختلف الألعاب الرياضية، ومشاركتهم الفعالة في البطولات القارية والعالمية ودورات الألعاب الاولمبية.

وفي هذا الصدد أوضح وزير الرياضة أن الوزارة مستمره في توفير عقود رعاية لأبطال مصر الرياضيين الواعدين والمميزين استعدادا للمشاركة في اولمبياد باريس 2024.

وجاء توقيع العقود بحضور الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس الإدارة وهيثم الملاح نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور حاتم كمال رئيس قطاع الرعاية بروابط الرياضية والمستشار معتز مدحت والد البطل.

تعاقد روابط مع البطل العالمى جاء استمرارا لسلسلة تعاقدات مع عدد كبير من الأبطال سيتم الإعلان عن التعاقد معهم خلال الأيام القليلة المقبلة استعدادا لأولمبياد باريس 2024 ولوس انجلوس 2028
ويمتلك مدحت معتز عدة بطولات أبرزها:
المركز الخامس في أولمبياد طوكيو مع منتخب مصر.
المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة إفريقيا للشباب للفرق وفردي بغانا.
برونزية بطولة للشباب بروسيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية

ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية

«مصر للطيران» تعلن جدول رحلاتها غدا.. تعرف عليها

«مصر للطيران» تعلن جدول رحلاتها غدا.. تعرف عليها

بحضور السفير المصري بهولندا.. افتتاح كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس بعد تجديدها

بحضور السفير المصري بهولندا.. افتتاح كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس بعد تجديدها

8 ورش فنية في ثاني أيام الملتقى الثقافي الثامن لشباب أهل مصر

8 ورش فنية في ثاني أيام الملتقى الثقافي الثامن لشباب أهل مصر