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وعد باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، لاعبيه بصرف اجادة في حالة الظهور امام طلائع الجيش، بنفس المستوي الذي ظهروا عليه في المباراة الاولي امام انبي، فضلاً عن الانتهاء من صرف مكافآة الفوز المستحقة للفريق عن مبارياته الافريقية وكذلك مباراة انبي، من اجل تحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات.

ويدخل الزمالك، معسكر «الجمعة»، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، عقب المران الذي اداه الفريق عند الثالثة عصراً على ملعب عبداللطيف ابورجيلة بمقر النادي في ميت عقبة، والتي اعلن بعدها باتريس كارتيرون، أسماء القائمة التي ستخوض المواجهة.

ويستعد الزمالك، لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة المقررة بينهما «الأحد» ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات الدوري الممتاز، والتي ستجري على ستاد برج العرب بالأسكندرية.

وسيعقد باتريس كارتيرون، محاضرة فنية قبل المران الرئيسي، لعرض خلالها ملخص لمباراة طلائع الجيش الاولي في الدوري امام فريق البنك الاهلي، للوقوف على نقاط القوة والضعف في المنافس والعمل على استغلالها خلال مواجهة الغد.

وحرص كارتيرون، على تحذير لاعبيه من التهاون من فريق الطلائع بعد خسارته بثلاثية امام فريق البنك الأهلي في الجولة المنقضية، والتركيز على محاولة انهاء المباراة مبكراً خصوصاً وان الطلائع سيدخل المواجهة بطموحات كبيرة لتعويض خسارته الاولي ومحاولة تصحيح أوضاعه من البداية.

ووضح من خلال التدريبات الأخيرة للزمالك ان كارتيرون، سيجري بعض التعديلات على التشكيل الذي سيخوض به المباراة من اجل منح بعض الأساسيين راحة وتفادي تعرض أي منهم للإرهاق والاصابة خصوصاً الفريق لديه العديد من المواجهات خلال الفترة المقبلة واهمها مواجهة الأهلي في بطولة الدوري.