«جامع» تتفقد الجناح المصري بـ«إكسبو دبي».. وتلتقي رئيس «اقتصادية قناة السويس»

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قامت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المسؤول عن ملف مصر في إكسبو دبي، بتفقد الجناح المصرى في المعرض.

كما التقت «جامع» مع المهندس يحي ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك على هامش تواجده بالمعرض للمشاركة في أول فعالية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمعرض تحت عنوان (المنطقة الاقتصادي لقناة السويس – مسار متكامل.. وجهة واحدة)، والتي عقدت امس، وشهدت حضور اكثر من ٩٠ مشارك ما اضطر إدارة المعرض إلى نقل الجلسة لقاعة أرض المعرض التي تتسع لنحو ١٠٠ فرد لكي تستوعب الحاضرين.

وخلال اللقاء، أعرب المهندس يحي ذكي عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهدته فاعليات الجلسة الأولي.

كان زكي قد أكد خلال الجلسة النقاشية أن مصر استطاعت خلق مناخ جاذب للاستثمار، حيث تمتلك عدد من المقاومات التي تؤهلها لهذه المكانة، وعلى رأسها أنها صاحبة أعلى ناتج محلي إجمالي في أفريقيا ما يقرب 350 مليار دولار حالياً، فضلاً عن تحقيق معدل نمو مرتفع رغم الجائحة، فضلاً عن كونها أكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط مما يمثل إمكانات هائلة لمصنعي السلع الاستهلاكية ويتيح للمصنعين والمستثمرين الوصول إلى قاعدة استهلاكية كبيرة.

وأضاف زكي، أن تلك العوامل تؤهلها أن تكون مركزًا اقتصاديًا عالميًا رائدًا ووجهة مفضلة للاستثمار، مستفيدة من دور قناة السويس كمركز لوجستي عالمي وسط سلاسل التوريد الدولية، ووضع نفسها كمركز استثمار دولي ومنصة تصدير مع وصول مميز إلى إفريقيا.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية تغطي مساحة إجمالية قدرها 461 كيلومترًا، بما في ذلك 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية، لتقع في قلب العالم، التي تشهد مرور 12٪ من التجارة الدولية وأكثر من 18000 سفينة كل عام. حيث تتبنى المنطقة الاقتصادية بيئة أعمال صديقة للمستثمر تمثل حجر الزاوية لخطط التنمية الوطنية، ونسعى جاهدين لدعم المستثمرين الجدد، ولاسيما تقديم الدعم الكامل لمستثمرينا الحاليين تماشيا مع رؤية مصر الاستراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأكد زكي على دور الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس في تطوير واستغلال الإمكانات الكاملة للأراضي المحيطة بالقناة، لتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتطوير مركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية، لتحقيق خطة الهيئة ٢٠٣٠ بالوصول إلى أكبر مركز صناعي وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.

وتطرقت الفعالية وجلسات النقاش أيضاً إلى الصناعات المستهدفة والتي تتم حالياً من جانب المستثمرين العرب والأجانب داخل المنطقة حيث ترتكز على صناعات البتروكيماويات ومستلزمات السكك الحديدية لسد احتياجات السوق الإقليمي والإفريقي والتصدير للخارج، فضلاً عن صناعات المواد الفعالة للأدوية.

وعرض زكي للمستثمرين الحضور التعاقدت التي تمت داخل المنطقة الفترة الماضية من أبرزها، مشروع رصيف دحرجة السيارات في ميناء شرق بورسعيد مع أكبر تحالف فرنسي ياباني باستثمارات ١٧٠ مليون دولار وإنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في العين السخنة بنحو ٧ مليار دولار وكذلك التعاقد مع روسيا في إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في بورسعيد والسخنة باستثمارات ٦،٩ مليار دولار وكذلك إنشاء أول منطقة صناعية بولندية مع إقليم كاتوفيتسا لأول مرة خارج البلاد داخل منطقة العين السخنة فضلاً عن توسعة الأعمال مع موانئ دبي السخنة وإنشاء توسعة جديدة للحوض الثاني والأعمال الجارية لتطوير الميناء من قبل الهيئة بإنشاء ٤ أحواض جديدة وأرصفة بطول ١٢كم لينافس مثيلاته على البحر الأحمر.