الاسواق تترقب نتائج اجتماع اوبك بلس في نوفمبر المقبل

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قال مصدران، إن اللجنة الفنية المشتركة التابعة لأوبك+ قلصت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى 5.7 مليون برميل يوميا من 5.8 مليون، وسط استمرار التعافي القوي للاستهلاك منذ انهياره عام 2020.

وذكر أحد المصدرين بحسب تقرير رويتزر أن اللجنة الفنية المشتركة، التي اجتمعت يوم الخميس، أبقت على توقعاتها للطلب خلال العام المقبل عند 4.2 مليون برميل يوميا. وأضاف المصدر إن مراجعة تقديرات النمو في 2021 “لا تدعو للقلق” لأنها بمثابة تحديث للبيانات.

ويجتمع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، وهو التحالف المعروف باسم أوبك+، في 4 نوفمبر المقبل لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج. حيث تترقب الاسواق ما سيسفر عنه الاجتماع الجديد مع زيادات الاسعار المتتالية ، وقد شهدت اسعار البترول قفزات متتالية ليتجاوز خام برنت معدل ال 80 دولار ما اثار مخاوف الدول المستوردة للبترول خاصة مع اتجاه الاسعار للزيادة بصورة قد تتجاوز التوقعات في ظل زيادة الطلب العالمي علي البترول بعد ارتفاع معدل التطعيم ضد كورونا و دوران عجلة الاقتصاد مجددا .

في المقابل تسعي الدول الي الاعتماد علي منتجات الطاقة الاخري منها الهيدروجين الاخضر و الطاقة الشمسية في محاولة للحد من الانبعاثات الضارة لكي تصل الي معدلات مامونة يمكن ان تحافظ بها علي البيئة