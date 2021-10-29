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عرض المنتجات المصرية تامة الصنع في متاجر بجنوب افريقيا

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عرض المنتجات المصرية تامة الصنع في متاجر بجنوب افريقيا عرض المنتجات المصرية تامة الصنع في متاجر بجنوب افريقيا

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اختتم وفد من جنوب افريقيا ممثلين لسلسلة فروع سوبر ماركت تعمل في جنوب افريقيا زيارتهم لمصر وذلك عقب سلسله من اللقاءات الثنائية التي نظمها المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة برئاسه خالد أبو المكارم لعدد من أعضاءه ،مع ممثلي سلسلة سوبر ماركت بجنوب افريقيا في الفترة من 24 حتي 28 اكتوبر 2021.
وكانت ممثلو الوفد الافريقي ابدوا رغبتهم في مقابلة الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للمنتجات منها ادوات مائدة من الزجاج و البلاستيك. و منتجات بلاستيكية. وادوات مطبخ وادوات نظافة. و منظفات.
كما ابدت ممثلو السلسلة رغبتهم في الاطلاع علي منتجات نهائية الصنع لعرضها بسلسلة فروعها بجنوب افريقيا. وكان المجلس قد خاطب الشركات المعنية من أعضاءه والراغبه في حضور اللقاءات الثنائية مع الوفد القادم من جنوب افريقيا لارسال الكتالوج الخاص بمنتجاتها والموقع الإلكتروني واسم الشخص المسئول والمفوض لحضور اللقاءات الثنائية عن الشركة وبيانات الاتصال الخاصة به حتي يتم التنسيق للاجتماعات الثنائية. وقد قام ممثلي الوفد الجنوب أفريقي بعمل زيارة لمصنع منترا وعقد لقائات ثناءية مع 11 شركة تعمل في مجال ادوات مائدة من الزجاج و البلاستيك والمنتجات البلاستيكية وادوات مطبخ وادوات النظافة والمنظفات و مناديل الورق

المصرى اليوم

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