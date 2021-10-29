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انخفاض الخضروات في سوق العبور.. الكوسة من 3 جنيهات والبطاطا من 1.5

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انخفاض أسعار الخضروات في سوق العبور.. الكوسة من 3 جنيهات والبطاطا من 1.5 انخفاض الخضروات في سوق العبور.. الكوسة من 3 جنيهات والبطاطا من 1.5

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شهدت الخضروات في سوق العبور، انخفاض خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجلت أسعار الطماطم من ما بين 2.5 إلى 4.00 جنيه للكيلو، والبطاطس من 5.00 إلى 7.5 جنيه، والبصل من 2.00 إلى 3.5 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 3.00 إلى 6.00 جنيهات، والفاصوليا ما بين 7.00 إلى 11.00 جنيه، والفلفل الرومي بـ5 جنيه، والثوم بـ18 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين 2.00 إلى 4.00 جنيه، ووصل الجزر ما بين 3.00 إلى 5.00 جنيهات، وسجل الخيار الصوب 3.00 إلى 5.5 جنيهات، والقرنبيط سعر القطعة بين 3.00 إلى 4.00 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البطاطا من 1.5 إلى 3.00 جنيه.

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