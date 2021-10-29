شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد

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كشف الاعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي، مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار لصفوف جالاتا سراي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية إنه لا أساس من الصحة لما تردد عن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد، مؤكدًا : «كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح».

وأضاف : «الأهلي لديه في مركز خط الهجوم، هداف الدوري محمد شريف والجنوب أفريقي بيرسي تاو، الذي قدم اوراق اعتماده مع القلعة الحمراء وحسام حسن، كيف سيفكر في التعاقد مع مصطفى محمد».