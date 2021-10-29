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بقرة تقتحم ملعب راكتا في الإسكندرية ()

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بقرة تقتحم ملعب راكتا في الإسكندرية (فيديو) بقرة تقتحم ملعب راكتا في الإسكندرية ()

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قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن إحدى المباريات بدوري القسم الرابع بمنطقة الإسكندرية لكرة القدم، التي أقيمت هذا الأسبوع شهدت واقعة طريفة.

وأضاف الكومي خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن هناك بقرة اقتحمت ملعب مباراة راكتا، وشباب الناصرية بدوري القسم الرابع، بمنطقة الإسكندرية لكرة القدم.

وأوضح الإعلامي إيهاب الكومي، أن هناك صورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي لبقرة اقتحمت ملعب مباراة راكتا وشباب الناصرية بدوري القسم الرابع بمنطقة الإسكندرية، ويلعب راكتا وشباب الناصرية ضمن المجموعة الأولي في دوري القسم الرابع، وقد انتهت المباراة بفوز شباب الناصرية على راكتا.

المصرى اليوم

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