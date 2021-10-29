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البنك الأهلي يكشف تفاصيل إيقاف بامبو بسبب المنشطات

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البنك الأهلي يكشف تفاصيل إيقاف بامبو بسبب المنشطات البنك الأهلي يكشف تفاصيل إيقاف بامبو بسبب المنشطات

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أكد كريم حسن شحاتة مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، أن كريم بامبو، جناح الفريق تعرض للايقاف من قبل وكالة المنشطات المصرية «وادا» بسبب تناوله مادة محظورة.

وقال كريم حسن شحاتة في تصريحات تليفزيونية : «كريم بامبو، تعرض لإصابة في نهاية الموسم الماضي وهو ما أدى لزيادة وزنه»، مضيفا: «اللاعب طلب من الطبيب الحصول على دواء لحرق ، وهو الدواء الذي يحتوي على مادة محظورة».

وأوضح: «بامبو، خضع لجلسة تحقيق في شهر أغسطس الماضي واعترف بحصوله على دواء التخسيس، ولا يعرف أنه يحتوي على تلك المادة المحظورة، وكذلك طبيب الفريق لم يكن يعرف، لأن تلك المادة غير موجودة في نشرة الدواء».

وأشار إلى أن ما حدث مع كريم بامبو، لاعب الفريق هو خطأ غير مقصود منه.

يذكر أن البنك الأهلي يستعد لخوض مباراة الأهلي، المقرر لها الأحد المقبل، على السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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