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بعد جدل فستانها المثير في «الجونة» .. نجلاء بدر : «لو رجع بيا الزمن هلبسه تاني»

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بعد جدل فستانها المثير في «الجونة» .. نجلاء بدر : «لو رجع بيا الزمن هلبسه تاني» بعد جدل فستانها المثير في «الجونة» .. نجلاء بدر : «لو رجع بيا الزمن هلبسه تاني»

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أستضافت الإعلامية إنجي على، في برنامجها أسرار النجوم»، مساء الخميس، على نجوم إف إم، الفنانة نجلاء بدر، للحديث عن آخر أعمالها الفنية، وأيضا إثارتها للجدل بالفستان الذي ارتدته خلال حضورها افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الـ5.

وأشارت نجلاء بدر: «أنا مكنتش متوقعة الهجوم دا كله على الفستان، ومازلت بقول الفستان عادي والناس فاكرة كنت لازقة المثلث الهرمي، ولكن هو كان معمول من المصممة بهدف إنه عين حورس وهي دارسة ومش هاوية ولا تفصل فستان ولكن تعمل خط له فكر».

وأضافت: «فيه نوع من الخامات أسمه فيليه مش بتقرأها الكاميرات، وفيه فساتين في حياتنا وتظهر في الدراما والسينما أكثر مما ارتديته بكثير، ودلوقتي الفستان بيتباع في محلات وسط البلد، يعني في ناس بتلبس الفستان عشان كدا بقول أن الفستان مش هيناسب كل الناس».

وأكدت الفنانة نجلاء بدر أن المهرجان لا يخاطب فئة أو منطقة ما، لكن نخاطب دول أخرى، وطول عمر الريد كاربت شبيه كأنه عرض أزياء».

وتابعت: «الفستان انتشر في كل المحالات وتحول إلى موضة ولكن مش هيناسب كل الناس، ولو رجع بيا الزمن هلبس الفستان تاني».

المصرى اليوم

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