لـ«دعم الحرية»: أمريكا تُصدر جواز سفر X

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بدعوى دعم الحرية وتعزيز الحرية والكرامة والمساواة بين جميع الناس، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، أول جواز سفر أميركي به الخيار (إكس) أمام خانة الجنس لمن لا ينطبق عليهم خيار ذكر أو أنثى في وثيقة السفر، حسبما نقل موقع «سكاي نيوز عربية».

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن خيار (إكس) سيكون متاحا في وثائق السفر لتحذو بلاده حذو دول أخرى من بينها كندا وألمانيا وأستراليا والهند، وهو ما أكده المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان أن بلاده ستضيف الخيار لمن يتقدمون للحصول على وثائق سفر أميركية أو وثائق قنصلية للميلاد في الخارج.

وإذا كان البعض يعتبر هذه الخطوة لها أهمية كبيرة للأشخاص الذين يرفضون تصنيفهم الجنسي ضمن فئتي الإناث والذكور، فإن المجتمع العربي والإسلامي سيكون لديه تحفظات، خاصة أن هؤلاء الأشخاص غير معروفين التوجه الجنسي، وسمحت الخارجية الأميركية، لحاملي جوازات السفر الأميركية باختيار جنسهم على جوازات السفر.

وجاء القرار الأمريكي الجديد بعدما كان الأميركيين ايحصلون على شهادة طبية إذا ما أرادوا أن يدوّنوا على جواز سفرهم أو أي وثيقة ثبوتية جنسا يختلف عن ذلك الذي وُلدوا عليه.

وسيكون القرار الأمريكي المطبق في بعض الدول الغربية لن يجد قبولا لدى الشارع العربي، خاصة أن هناك عادات وتقاليد لا تزال تتمسك بها الأسر والعائلات وليس فقط في العالم العربي والإسلامي، بل أن هناك دولا أوروبية وغربية محافظة ولا تسير على النهج الأمريكي.