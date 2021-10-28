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عمرو عبد الجليل بطل مسلسل «صدام حسين» في المارثون الرمضاني 2022

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عمرو عبد الجليل بطل مسلسل «صدام حسين» في المارثون الرمضاني 2022 عمرو عبد الجليل بطل مسلسل «صدام حسين» في المارثون الرمضاني 2022

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كشف المنتج العراقي سيف عريبي، عن أبطال مسلسل «صدام حسين»، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2022، الذي يتكون من 6 حلقات من تأليفه وإخراجه.

ونشر «عريبي» ، البوستر الرسمي للمسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق عليه قائلا: «توكلنا على الله، مسلسل صدام حسين، بطولة النجم عمرو عبدالجليل، والفنان العراقي همام إبراهيم، انتظروا برومو قريبا».

«صدام حسين» عمل درامي «عراقي_ مصري» من النوع الأكشن والرومانسي في إطار تشويقي ويتطرق إلى حياة «صدام حسين» ابن عم حسين الذي ترك العراق عام 2007 وعاش في المانيا حتي الآن.

المصرى اليوم

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