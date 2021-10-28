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عوض تاج الدين يكشف حقيقة استخدام سم العقارب في علاج

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عوض تاج الدين يكشف حقيقة استخدام سم العقارب في علاج فيروس كورونا عوض تاج الدين يكشف حقيقة استخدام سم العقارب في علاج

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لا توجد أي أدلة علمية حتى الآن تؤيد استخدام سم العقارب في علاج المستجد.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في »، أن سم العقرب قد يكون قاتل وغير معالج وإنه لا يوجد أي دليل علمي يؤكد استخدام سم العقرب لعلاج كورونا، لافتًا إلى تزايد حالات المصابين بكورونا على المستوى العالمي وإن هناك 2 مليون حالة جديدة كل 48 ساعة في العالم.

وتابع أن هناك تزايد في أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر لكن مع سيطرة من خلال التشخيص والعلاج للحد من تزايد الحالات التي تحتاج لدخول المستشفيات.

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