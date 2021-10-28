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وزيرة القوى العاملة السابقة تناشد الجلوس مع العمال والاستماع لمطالبهم

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وزيرة القوى العاملة السابقة تناشد السيسي الجلوس مع العمال والاستماع لمطالبهم وزيرة القوى العاملة السابقة تناشد الجلوس مع العمال والاستماع لمطالبهم

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قالت عائشة عبدالهادي وزير القوى العاملة الأسبق، إن قطاع الأعمال العام أمن قومي مصري يوفر فرص العمل للمصريين.
وأضافت عائشة عبدالهادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، على قناة صدى البلد، أن اللائحة العمالية، والتي أعلنها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام منذ أيام، تلغي نظام نهاية الخدمة والعمل بقانون العمل والمفاوضة بين صاحب العمل والعاملين وتهدر الكثير من الحقوق.

ووجهت رسالة لرئيس الجمهورية بأن عاملات وعاملي سيتحولون إلى غارمين وغارمات بسبب قرارات وزير قطاع الأعمال غير المسؤولة.

وأوضحت وزير القوى العاملة الأسبق أن قرار وزير قطاع الأعمال بإلغاء مصنع الدواء لمجرد مطالبة العمال بحقوقهم، يحول عمال مصر إلى أشخاص مرتجفين من الغد، مضيفة أن مصنع الدواء المغلق كان ينتج أدوية لمواجهة كورونا.

وتابعت عبدالهادي أن وقف الجمعيات القابضة والتابعة يؤثر بشكل كبير على أعداد كبيرة من العاملين والعاملات في قطاع الأعمال، مضيفة: أرجو من وزير قطاع الأعمال النظر إلى حال العمال.

وأردفت وزير القوى العاملة الأسبق أن وزير قطاع الأعمال عطل القانون والدستور ودور الأجهزة الرقابية، مطالبة برحيل وزير قطاع الأعمال عن منصبه حرصًا على مصلحة العمال.

وناشدت عائشة عبدالهادي الرئيس الجلوس مع العمال والاستماع إلى مطالبهم، مشيرة إلى أن الكثيرين من العمال جرى تشريدهم بسبب قرارات وزير قطاع الأعمال.

المصرى اليوم

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