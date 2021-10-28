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رئيس المقاولون الأسبق : 25 ألف جنيه سنويًا راتب محمد صلاح قبل احترافه ..

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رئيس المقاولون الأسبق : 25 ألف جنيه سنويًا راتب محمد صلاح قبل احترافه .. فيديو رئيس المقاولون الأسبق : 25 ألف جنيه سنويًا راتب محمد صلاح قبل احترافه ..

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قال المهندس شريف حبيب، رئيس نادي المقاولون العرب الأسبق، إن النجم المصري محمد صلاح اسم كبير في كرة القدم ونجاحه في تسجيل ثلاثية في شباك مانشستر يونايتد يعتبر إنجازا ضخما، موضحا أن جميع القيادات في مختلف الأماكن تستطيع اكتشاف المواهب ورعايتهم.

وأضاف شريف حبيب خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع رعاية المواهب الذي تبناه الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والذي كان يرأس نادي المقاولون العرب حينها، أسهم في اكتشاف الكثير من الشباب الموهوبين في مختلف المحافظات.

وتابع رئيس نادي المقاولون العرب الأسبق أن النادي اكتشف موهبة اللاعب محمد صلاح ونصحه بالاحتراف في أندية خارجية، مضيفا أن صلاح كان يتقاضى 25 ألف جنيه كراتب سنوي مقابل اللعب في نادي المقاولون العرب.

واستطرد شريف حبيب، أن آخر مكالمة جمعته مع محمد صلاح كانت منذ عامين، مضيفا أنه يتذكر كل ما جرى في المكالمة ويعذر محمد صلاح لأشغاله وضيق وقته.

المصرى اليوم

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