موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة

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يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الأهلي والزمالك والمقرر اقامتها في إطار منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح المارد الأحمر في تقديم بداية رائعة بتحقيق الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة فيما تجاوز الفارس الأبيض منافسه إنبي بهدفين دون رد.

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ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي والزمالك هو يوم الجمعة الموافق 5-11 عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الدفاع الجوي.

وسيتم نقل مباراة القمة المصرية عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت التي توفر فقرات تحليلية متنوعة وأكثر من قناة صوتية للتعليق.

الجولة الثالثة تشهد مواجهة القمة بين الأهلى والزمالك - صورة أرشيفية

كما يوفر المصري اليوم لزواره والباحثين عن موعد مباراة الأهلي والزمالك خدمة متابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لأخر الأخبار من داخل الملعب.

تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع

ومن المتوقع أن يحسم الاختبار الطبي خلال الأيام المقبلة مدى جاهزية الحارس محمد الشناوي في التواجد أساسيًا أمام الزمالك وسط توقعات باستمرار الدفع بالحارس على البديل.

وسيتواجد على معلول في مركز الظهير الأيسر بجانب قلبي الدفاع بدر بانون وأيمن أشرف وأكرم توفيق كظهير أيمن، مع ثنائي ارتكاز عمرو السولية وحمدي فتحي.

وسيحاول بيتسو موسيماني الحفاظ على التفاهم والتأثير الهجومي الذي ظهر في لقاء الإسماعيلي بتواجد بيرسي تاو وميكسيوني ومحمد مجدي أفشة مع الدفع بقلب الهجوم محمد شريف.

على الجانب الاخر سيواصل الفرنسي باتريس كارتيرون التمسك بفلسفته الخططية خلال مباراة الأهلي والزمالك المقبلة.

سيحرس محمد أبوجبل عرين الفارس الأبيض فيما سيلعب التونسي حمزة المثلوثي يمينًا وأحمد فتوح يسارًا مع الثنائي الدفاعي محمود حمدي الونش ومحمود علاء.

وأمامهما ثنائي ارتكاز مكون من طارق حامد وإمام عاشور فيما سيقود أحمد سيد زيزو الجزء الهجومي رفقة أشرف بن شرقي ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيري.

ومن المتوقع أن تشهد بطولة الدوري المصري في النسخة الحالية منافسة شرسة بين الأهلي والزمالك بسبب رغبة الأول في استعادة اللقب الغائب فيما يحاول الثاني الدفاع عن بطولته للمرة الثانية على التوالي.