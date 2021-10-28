وزير قطاع الأعمال: هنرجع ملوك القطن طويل التيلة في العالم

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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركات القطاع بدأت منذ الستينيات، حينما كان النظام الاقتصادي اشتراكيًّا، لذلك كان يجب تعديل المسار.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد أن العمالة الزائدة من أبرز المشكلات التي تواجه القطاع، لكن القانون لم يواجه هذه المشكلة، بعد استحداث نظام الشركات في مطلع التسعينيات، لافتا إلى أن القانون الجديد يعد مكملًا لقانون 203، معلقًا «نحن في بداية مرحلة تخطي أزمة سوء الإدارة».

وحول خطة تطوير زراعة القطن، قال «حدثت عدة متغيرات في الثمانينيات، بينها رفع سعر القطن طويل التيلة، وهو ما أسفر عن خلق منافس عالمي، فضلا عن انخفاض الطلب العالمي على القطن طويل التيلة إلى 2%»، مشيرا إلى أن القطن المصري عانى من التلوث بسبب عمليات الجني والتخزين، لذلك بدأت الوزارة تجربة جديدة لتداول الأقطان عام 2019.

ولفت إلى أن الدولة تشرف في الفترة الحالية على مراكز تجميع الأقطان، مضيفًا «الفلاح بيبيع القطن حاليًّا بأعلى سعر»، لافتا إلى أن الوزارة تطور حاليًّا ثلثي محالج القطن المتواجدة بمصر.

واختتم «بإذن الله هنرجع ملوك القطن طويل التيلة تاني، بفضل إجراءات التطوير المتخذة حاليًّا».