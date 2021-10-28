أخبار عاجلة

بيدرسون: لا اجتماعات للجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام -
واشنطن تأمر دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة إثيوبيا -
إعادة تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة -
"مرور جدة" ينجح في مواجهة التجاوز من الأكتاف بكوبري الميناء -
دفع الفواتير وتقديم الشكاوي.. «الكهرباء» تطلق تطبيق إليكتروني جديد لإنجاز خدماتها إلكترونيا -
تنفيذ 40 قرار إزالة للتعديات على أراضي الدولة بحاجر إدفو -
لجان «الشيوخ» تناقش «أوضاع الأطباء» وأزمة الأسمدة والاستثمار الرياضي -
وزير التعليم يشارك في احتفالية جامعة عين شمس بجائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية -
بث مباشر.. برشلونة (0) - (0) سيلتا فيجو .. الدوري الإسباني (لحظة بلحظة) -
أنسو فاتي يقود برشلونة في مواجهة سيلتا فيجو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. المصرى اليوم

هل يتغير اسم فيسبوك إلى «ميتا» على الهواتف؟

Print
هل يتغير اسم فيسبوك إلى «ميتا» على الهواتف؟ هل يتغير اسم فيسبوك إلى «ميتا» على الهواتف؟

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في خبر لقي رواجًا في الرأي العام العالمي أعلنت شركة فيسبوك تغيير اسمها إلى شركة «ميتا»، ويأتي هذا الاسم الجديد نتيجة استثمارات الشركة في تقنية الـ «ميتافيرس» التي تعد الثورة المقبلة في تطور الإنترنت. وسبقت أن أعلنت فيسبوك رسميًّا عن تأسيس فريق عمل جديد داخل الشركة للعمل على تنفيذها.

واختلط الأمر على عدد من المتابعين ظنًّا منهم أن تغيير الاسم يعني تغيير اسم منصة السوشيال ميديا، وتغيير اسم التطبيق على هواتفهم الذكية، لكن الأمر ليس كذلك فشركة فيسبوك «ميتا حاليًّا»، تسيطر على عدد من منصات التواصل الاجتماعي وهي فيسبوك وواتساب وإنستجرام وماسنجر.

وهذا يعني أن التغيير هو في اسم الشركة الأم وليس في اسم التطبيق ذاته.

وفي خطوة مشابهة عام 2015 غيرت شركة جوجل عملاق التكنولوجيا ومحركات البحث اسمها، لشركة «جوجل ألفابيت» كشركة قابضة، للتوسع في أعمالها وللإشراف على مشاريع أخرى.

وكتب حساب الشركة على تويتر: «نقدم اليوم ميتا Meta، التي تجمع تطبيقاتنا وتقنياتنا معًا تحت علامة تجارية جديدة للشركة».

كما أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي للشركة، خلال عرض افتراضي أجراه الخميس: «أصبح اسمنا اعتبارا من اليوم ميتا (Meta)».

وتواجه فيسبوك تدقيقا من جانب الأمريكية بشأن ممارساتها التجارية، وكان مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري انتقدوا الشركة، مما يوضح الغضب المتزايد في الكونجرس على فيسبوك.

وأعلن مؤسس ومدير شركة «فيسبوك» الأمريكية، مارك زوكربيرج، تغيير اسمها إلى «ميتا» اعتبارا من اليوم الخميس.

وقال مارك، في بيان، مساء الخميس: «نحن في بداية الفصل التالي للإنترنت، وهو الفصل التالي لشركتنا أيضًا. في العقود الأخيرة، منحت التكنولوجيا الناس القدرة على الاتصال والتعبير عن أنفسنا بشكل أكثر طبيعية».

وتابع: «عندما بدأت Facebook، كتبنا في الغالب نصًا على مواقع الويب. عندما حصلنا على هواتف مزودة بكاميرات، أصبح الإنترنت وسيلة أكثر بصرية ومتحركة. مع زيادة سرعة الاتصالات، أصبح الفيديو وسيلة أكثر ثراءً لمشاركة الخبرات. لقد انتقلنا من سطح المكتب إلى الويب إلى الهاتف المحمول؛ من النص إلى الصور إلى الفيديو. لكن هذه ليست نهاية السطر».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نائبة تطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لجذب الاستثمارات

نائبة تطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لجذب الاستثمارات

بسبب ارتفاع الأسعار.. طلب إحاطة يطالب الحكومة بتكثيف الحملات على الأسواق

بسبب ارتفاع الأسعار.. طلب إحاطة يطالب الحكومة بتكثيف الحملات على الأسواق

وزارة الإسكان تكشف تفاصيل نقل موظفي الحكومة للعاصمة الإدارية

وزارة الإسكان تكشف تفاصيل نقل موظفي الحكومة للعاصمة الإدارية

الجيش السوداني: تشكيل الحكومة بات وشيكا

الجيش السوداني: تشكيل الحكومة بات وشيكا