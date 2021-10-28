مؤلف «دروس أنت فيها معلم»: الكتاب لا يعطي روشتة علاجية في الحياة

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قال الكاتب تامر سلبي، مؤلف كتاب «دروس أنت فيها معلم»، إن الكتاب لا يعطي روشتة لكي يسير عليها الإنسان في حياته، ولكنه يعطي للشخص طاقة ايجابية من خلال قراءة بعض المشاكل وحلولها.

وتابع خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الكتاب يحتوي على 200 تجرية، و90% من هذه التجارب، وباقي التجارب حدثت لأقاربه أو الدائرة المحيطة له، مشيرًا إلى أن أصعب التجارب الموجودة في الكتاب هي التجارب السيئة مع الاصدقاء،، معقبًا: «ربنا لما يبتلي الإنسان في صديقه أو يبتليه بيه...بيكون الأمر صعب أووي»..

وأضاف أن الكتاب يركز على الأحاسيس اكثر من ردود الأفعال والتصرفات، مشيرًا إلى أن الهدف الكتاب لا يفرض على أي شخص تصرف، أو فعل معين تجاه أي مشكله، ولكنه يطرح الكثير من التجارب الحياتية.