★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك، إنه سيعود من جديد لرئاسة القلعة البيضاء بعد مباراة القمة، وبعدها سيكشف كل التفاصيل الخاصة بالقضايا المرفوعة على النادي.

واتهم مرتضى منصور في تصريحاته اللجنة الحالية والتي تدير النادي بمحاولة إغراق الزمالك في الديون بتجاهلهم جلسات بعض اللاعبين الذين ليس لهم أي مستحقات لدي الزمالك، كما ترفض تقديم المستندات التي تؤكد براءة النادي مثلما حدث مع حمدي النقاز وافتضح امرهم في النادي بقرار فيفا وتصريحات المحامي.

وكشف منصور انه سيكشف بالمستندات براءة نادي الزمالك ومجلسه فور عودته مشيرا إلى ان اللجنة اخفت بعض الاوراق والمستندات في كل هذه القضايا وخصوصا خالد بوطيب ومن قبلهم النقاز.