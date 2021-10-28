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خبير اقتصادي: أغلب الشعب المغربي لا يعرف شيئًا عن الجوافة المصرية

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خبير اقتصادي: أغلب الشعب المغربي لا يعرف شيئًا عن الجوافة المصرية خبير اقتصادي: أغلب الشعب المغربي لا يعرف شيئًا عن الجوافة المصرية

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قال الدكتور صلاح السكري، الخبير الدولي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، إن الدولة المصرية بدأت تهتم بالمواطن من خلال القضاء على العشوائيات، في إطار العمل على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وتابع «السكري»، خلال حواره مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن أغلب الشعب المغربي لا يعرف شيء عن الجوافة المصرية، مشيرًا إلى أنه قام بزيارة أحد المغاربة، وقام بمهاداته بالجوافة المصرية، فأعجبته للغاية، قائلا: «أيه الجمال ده، أنا عايز أعرف اسمها أيه».

ولفت إلى أن هناك العديد من المحاصيل الجيدة التي من الممكن أن تُصدر للمغرب وبعض الدول مثل الجوافة والمانجو المصري، معقبًا: «لو صدرنا المنتجات الزراعية المصرية إلى المغرب هيبقى حاجة في منتهى الجمال».

المصرى اليوم

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