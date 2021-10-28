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ترتيب هدافي الدوري المصري .. صراع مبكر بين نجمي الأهلي وبيراميدز

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ترتيب هدافي الدوري المصري .. صراع مبكر بين نجمي الأهلي وبيراميدز ترتيب هدافي الدوري المصري .. صراع مبكر بين نجمي الأهلي وبيراميدز

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يشهد جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز صراعا مبكرا بين الثلاثي بيرسي تاو لاعب الأهلي ووليد الكراتي نجم بيراميدز إلى جانب محمد هلال مهاجم البنك.

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وتمكن الثلاثي من تسجيل هدفين في الجولة الأولى، وهو ما ساهم في تحقيق الفوز لفرقهم إلى جانب النتائج العريضة مثلما حدث في مواجهة المارد الأحمر والإسماعيلي.

وتواجد عدد من المحترفين في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعدما أحرز كل منهم هدفًا خلال مباريات الجولة الأولى ويأتي في مقدمتهم على معلول وجون أوكولي وصديق كالابا وأيمن صفاقس وسعيدو سيمبوري.

نجح فريق الأهلي في تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة الأولى وذلك بعدما تفوق على الإسماعيلي برباعية دون رد ويأتي البنك وصيفًا ثم في المركز الثالث.

المصرى اليوم

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