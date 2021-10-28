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حملة تموينية موسعة بمدينة كفر الشيخ

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حملة تموينية موسعة بمدينة كفر الشيخ حملة تموينية موسعة بمدينة كفر الشيخ

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نفذ فريق الرقابة التموينية بمديرية تموين كفر الشيخ، برئاسة المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة بالمحافظة، الخميس، حملة للتصدي لعمليات تهريب السلع، وتخزينها، وإعادة بيعها في السوق السوداء، وضبط المتلاعبين في السلع المدعمة والفاسدة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وبحسب بيان، الخميس، أسفرت جهود الحملة التي تكونت من رضا داود، بإدارة الرقابة التموينية، ورداني محمد، المفتش بإدارة تموين بندر كفر الشيخ، عن ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص، بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وعُثرت بداخله علي 2340 زجاجة مياه غذائية منتهية الصلاحية، و288 زجاجة كبر سعة الزجاجة الواحدة 1.5 لتر، وتحفظت الحملة علي الكمية المضبوطة، وتحرر المضر اللازم برقم 10292 لسنة 2021 جنح قسم أول كفر الشيخ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما ضبطت الحملة 1800 شمعة فلتر تنقية مياه، مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تدل على مكان التصنيع أو تاريخ الانتاج أو الصلاحية وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، داخل مخزن بيع فلاتر تنقية المياه غير مرخص، وجري التحفظ على المضبوطات، وحُرر المحضر رقم 10293 لسنة 2012 جنح قسم أول كفر الشيخ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكنت الحملة من ضبط مدير أحد فروع الجملة بمدينة كفر الشيخ، لمخالفته القانون بتجميعه حوالي 2 طن أرز تمويني مدعم، زيادة عن رصيده الدفتري، بقصد بيع الكمية في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر رقم 5656 لسنة 2021 جنح قسم ثانِ كفر الشيخ، وعرض المحضر علي النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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