أخبار عاجلة

إعادة تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة -
"مرور جدة" ينجح في مواجهة التجاوز من الأكتاف بكوبري الميناء -
دفع الفواتير وتقديم الشكاوي.. «الكهرباء» تطلق تطبيق إليكتروني جديد لإنجاز خدماتها إلكترونيا -
تنفيذ 40 قرار إزالة للتعديات على أراضي الدولة بحاجر إدفو -
لجان «الشيوخ» تناقش «أوضاع الأطباء» وأزمة الأسمدة والاستثمار الرياضي -
وزير التعليم يشارك في احتفالية جامعة عين شمس بجائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية -
بث مباشر.. برشلونة (0) - (0) سيلتا فيجو .. الدوري الإسباني (لحظة بلحظة) -
أنسو فاتي يقود برشلونة في مواجهة سيلتا فيجو -
السيتي يحسم ديربي مانشستر بثنائية في شباك اليونايتد -
منْحُ الرخصةِ الثانية لدعم مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

اجتماع أردني لبناني سوري في عمّان الخميس

Print
اجتماع أردني لبناني سوري في عمّان الخميس اجتماع أردني لبناني سوري في عمّان الخميس

جي بي سي نيوز :- يعقد وزراء الطاقة في الأردن ولبنان وسوريا اجتماعات رسمية، الخميس، في وزارة الطاقة والثروة المعدنية لبحث مستجدات مشروع تزويد لبنان بالكهرباء من الشبكة الأردنية عبر سوريا.

وسيعقد الوزراء المشاركون، مؤتمرا صحفيا، لإعلان نتائج الاجتماعات وآليات إيصال التيار الكهربائي، للبنان التي ستتبعها كل من الأردن وسوريا.

وأكدت في لقاءات وزارية سابقة أن المملكة قادرة على تزويد لبنان بـ 250 ميغاوات من الكهرباء.

واستضاف الأردن، في بداية الشهر الحالي، اجتماعا وزارياً ضم الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في كل من الأردن، سوريا ولبنان، تم خلاله الاتفاق على تزويد لبنان بجزء من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
نائبة تطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لجذب الاستثمارات

نائبة تطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لجذب الاستثمارات

بسبب ارتفاع الأسعار.. طلب إحاطة يطالب الحكومة بتكثيف الحملات على الأسواق

بسبب ارتفاع الأسعار.. طلب إحاطة يطالب الحكومة بتكثيف الحملات على الأسواق

وزارة الإسكان تكشف تفاصيل نقل موظفي الحكومة للعاصمة الإدارية

وزارة الإسكان تكشف تفاصيل نقل موظفي الحكومة للعاصمة الإدارية

الجيش السوداني: تشكيل الحكومة بات وشيكا

الجيش السوداني: تشكيل الحكومة بات وشيكا