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وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الحرف التقليدية بمركز سينما الحضارة

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وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الحرف التقليدية بمركز سينما الحضارة وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الحرف التقليدية بمركز سينما الحضارة

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تحت رعايه الفنانة الدكتوره ايناس عبدالدايم يقيم قطاع الفنون التشكيليه برئاسه د.خالد سرور متمثلا في الإداره المركزية لمراكز الإنتاج الفني مهرجان الحرف التقليديه السنوي الرابع عشر بقاعة سينما الحضارة الملحقة بمتحف الجزيرة بدار الأوبرا المصرية في الفترة من 7نوفمبر حتي 11 نوفمبر 2021.

وقالت د.سلوي الشربيني رئيس الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني أن المهرجان سيحمل هذا العام عنوان مهرجان الحرف التقليديه السنوي الرابع عشر «تنميه الإنسان المصري» لأن الإنسان هو أساس النجاح والتقدم.

المصرى اليوم

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