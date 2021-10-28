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قيس سعيد يطالب بجرد الهبات والقروض الممنوحة لتونس مؤخراً

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قيس سعيد يطالب الحكومة بجرد الهبات والقروض الممنوحة لتونس مؤخراً قيس سعيد يطالب بجرد الهبات والقروض الممنوحة لتونس مؤخراً

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طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، بجرد شامل للقروض والهبات التي تلقتها تونس خلال السنوات الأخيرة.

وجاء هذا الطلب خلال المجلس الوزاري ويهدف إلى حصر حجم هذه الأموال "التي لا أثر لها على أرض الواقع"، وفق ما جاء في بيان للرئاسة.

ويقول الرئيس سعيد إن مكافحة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة سيكون أولوية في عمل الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن.

ولا توجد أرقام دقيقة للهبات والقروض التي تلقتها تونس منذ الانتقال الديمقراطي في 2011، لكن الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جون كلود يونكر كان صرح خلال زيارة له إلى تونس في 2018 بأن الاتحاد قدم مساعدات بقيمة 10 مليارات يورو منذ 2011.

المصرى اليوم

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