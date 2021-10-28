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ترشح فيلم سعاد ممثلا لها في أوسكار 2021

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مصر ترشح فيلم سعاد ممثلا لها في أوسكار 2021 ترشح فيلم سعاد ممثلا لها في أوسكار 2021

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اجتمعت لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل في جائزة الأكاديمية الأمريكية لعلوم وفنون الصور المتحركة (الأوسكار) لأفضل فيلم دولي «Best International Film» لعام 2021، وقد اختارت اللجنة فيلم سعاد للمخرجة آيتن أمين بأغلبية الأصوات.

من بين قائمة الأفلام التي عُرضت أو حاصلة على تصريح للعرض في الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021.. وقع اختيار اللجنة على قائمة قصيرة ضمت فيلمي: سعاد للمخرجة آيتن أمين وكباتن الزعتري للمخرج على العربي.

وعند إجراء التصويت وقع الاختيار على فيلم سعاد بأغلبية الأصوات وبناءً على ذلك يُصبح هو الفيلم الذي ستتقدم به مصر للمشاركة في الأوسكار 2021.

فيلم (سعاد) من إخراج أيتن أمين- سيناريو: أيتن أمين ومحمود عزت- وإنتاج: سامح عواض، درة بوشوشة، محمد حفظي ومارك لطفي.

المصرى اليوم

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