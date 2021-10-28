«لسة نـُوَّارة» حملة لمناهضة زواج الأطفال بقرى ملوى

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أطلقت ليوم فاعليات حملة «لـسـة نــُوَّارة» بقرية المعصرة بمركز ملوى، لمناهضة زواج الأطفال، والتوعية بمخاطر زواج الأطفال بين أقرانهن، وتوعيتهن بمخاطر الظاهرة، وكيفية تقديم الدعم والمساندة لحماية الفتيات الصغيرات في قري ونجوع مصر، للقضاء على كافة الممارسات الضارة التي يتعرضن لها

كان اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى بالمنيا، استقبل اليوم أعضاء المجلس القومى للطفولة والأمومة، وأكد دعمه الكامل للحملة مع توفير كل التسهيلات اللازمة، مؤكداً أن الحملة تأتى بالتوازي مع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى بجانب رفع درجة الوعي والثقافة لحماية حقوقهن مع ضرورة رفع الوعي بحقوقهن في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية من كافة أشكال العنف والتمييز والقضاء على زواج الأطفال.