مايا مرسي توصي بإنشاء مكتبة تشريعية تضم القوانين الخاصة بالمرأة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ووفد مصر المشارك في اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، في المؤتمر الافتراضي الذي يحمل عنوان «تمكين المرأة في المنطقة العربية: أحدث المستجدات والطريق إلى الأمام»، التي تنظمه بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي والشبكة الدولية لأنصار ونصيرات المساواة بين الجنسين .

في كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسي أن التعديلات الأخيرة على الدستور المصري نصت على تخصيص كوتا للمرأة وزيادة نسبة المقاعد المخصصه لها في البرلمان المصري إلى 25% وقد وصلت نسبة تمثيل النساء في الدورة البرلمانية التشريعية الحالية إلى 28 % في عام (2020)، بعد أن كانت 15% في 2015، و2% في عام 2013، وأضافت أن نسبة كوتا المرأة في مجلس الشيوخ تصل إلى 10% وقد وصلت نسبة السيدات في مجلس الشيوخ إلى حوالي 14% وذلك بعد مضاعفة السيد رئيس الجمهورية عدد السيدات من خلال تعيين النائبات في المجلس، ووفقاً للدستور فقد تم تخصيص نسبة 25% من المقاعد للمرأة في المجالس المحلية .

وأوصت رئيس المركز القومى للمرأة بالعمل على إنشاء المكتبة التشريعية والتي تضم كافة القوانين الخاصة بالمرأة، مضيفة ايضاً إلى ضرورة الإهتمام بالتوعية بالدور الذي يجب على المرأة القيام به بعد دخولها البرلمان والمتمثل في وضع قضايا المرأة في المجتمع في طليعة اهتمامتهن، وتبني عرض القوانين التي تدافع عن المرأة مشيرة إلى أن البرلمانيات يصنعن التاريخ لملايين من النساء، بالإضافة إلى العمل على إشراك البرلمانيين من الرجال لدعم ومساندة ملف وقضايا المرأة .



كما أوصت الدكتورة مايا مرسي بضرورة أن يكون لدى الاتحاد البرلماني الدولي نموذج شبابي في البلدان العربية على غرار نموذج الأمم المتحدة، ونموذج جامعة الدول العربية، مما يساعد جيل الشباب من النساء والرجال على المشاركة في أجندة البرلمانات من سن مبكرة.



يذكر أن المؤتمر يأتي على هامش مشاركة وفد مصر في اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بمقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من ٢٥- ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١.