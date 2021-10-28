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البرهان: هياكل السلطة ستضم ممثلين من كل الولايات دون حزبية

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البرهان: هياكل السلطة ستضم ممثلين من كل الولايات دون حزبية البرهان: هياكل السلطة ستضم ممثلين من كل الولايات دون حزبية

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تعهد قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان بإكمال هياكل السلطة الانتقالية عبر تمثيل كل الولايات من دون حزبية أو جهوية

وقال البرهان غي خطاب له اليوم أن القوات المسلحة تجدد تمسكها بالمضي قدما بالثورة

وأضاف البرهان: أن «اختيار المسؤولين في السودان سيتم بعيدا عن الحزبية»

وشدد البرهان على انتقال مدني كامل يكفل للسودانيين العيش بكرامة، مشيراً إلى أن «هياكل السلطة بالسودان ستضم ممثلين عن كل الولايات دون تحزب»

ولفت إلى أن مفتاح نجاح الانتقال في السودان هو الشباب الثوري الذي صنع المعجزات بسلميته

وشدد البرهان على أن القوات المسلحة تجدد تمسكها بالمضي قدما بالثورة

وأردف البرهان: «شباب الثورة هم المفتاح لنجاح المرحلة الانتقالية البرهان يجدد تمسكه بالمضي قدما بـ»الثورة«حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في السودان»

ولفت البرهان إلى أن هياكل السلطة ستضم ممثلين من كل الولايات دون تحزب وشباب الثورة هم المفتاح لنجاح الانتقال.

وأضاف قائد الجيش السوداني أن دماء الشهداء والجرحى هي التي جعلتنا نعمل على تصحيح مسار الثورة.

واكد البرهان على أن عقد انتخابات عامة في البلاد قائلاً: «ماضون لانتخابات حرة ونزيهة وانتقال ديمقراطي مدني للسلطة»

المصرى اليوم

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