سوهاج : إزالة 599 حالة تعدِ على أملاك الدولة

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إزالة 599 حالة تعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وجهات الولاية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات، والتي ستستمر حتى غداً الجمعة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة لمواجهة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وكشف الفقي- في تصريحات له اليوم- أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية، بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، أسفرت عن إزالة 508 حالات تعدي بالمباني بمساحة 34 ألفا و560.5 متر مربع، بالإضافة إلى 91 حالة تعدي بالزراعة بمساحة 84 فدانا و16 قيراطا.

وشدد محافظ سوهاج، على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة