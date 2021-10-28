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إبراهيم عيسى: أشجع رئيس تحدث عن الإسلام وضرورة تجديد خطابه

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إبراهيم عيسى: السيسي أشجع رئيس تحدث عن الإسلام وضرورة تجديد خطابه إبراهيم عيسى: أشجع رئيس تحدث عن الإسلام وضرورة تجديد خطابه

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أكد الاعلامي إبراهيم عيسى، أن تنظيم الطريق نحو تحقيق الحرية والديمقراطية من أكبر التحديات أمام الشعوب العربية، قائلا «المجتمعات العربية تجد نفسها أمام غموض اللحظة التي تلي الخروج سعيًا للحرية».

وأضاف الإعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن القوى الظلامية والإرهابية تستغل قدرتها على التنظيم للعصف بمنجزات حرية الشعوب العربية.

وتابع أن ما يقوله الرئيس عبدالفتاح فيما يخص الإشارات الدينية وتجديد الخطاب الديني موجه للمجتمع المصري والمؤسسات الدينية والمشتغلين بالشأن الديني أولا ثم الغرب، مؤكدًا أن كل رؤساء استخدموا الدين ووظفوه في خطاباتهم لصالح القيم والأخلاق والمعاني النبيلة.

وتابع أن الرئيس السيسي ليس الرئيس الأول الذي يتكلم عن الدين ولكنه أشجع رئيس تكلم عن الدين، وهناك رابط مباشر بين كلام الرئيس السيسي والرئيس الراحل محمد نجيب في الدين، متابعًا أن الإحساس بالدين كمحفز روحي وصوفي متواجد في فترتي السيسي ونجيب.

المصرى اليوم

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