★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اليوم بمقر رئاسة الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمجموعة من خريجي البرنامج الرئاسـي لتأهيل الشـباب وذلك لمتابعة جهودهم في عدد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» وجهود الدولة في توطين التنمية من خلال ربط المبادرة بمشـروع متكامل للصناعات الصغيرة والمتوسطة .

وقد شـمل العرض المقدم من خريجي البرنامج الرئاسـي على تصـور شامل لمنظومة الربط بين المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» وتوطين الصـناعات من خلال إنشـاء مجمعات صـناعية متكاملة بالقرى والوحدات الريفية التي تشملها المبادرة .

وقد وجه الرئيس أثناء اللقاء على ضـرورة دمج كـافـة المبـادرات والجهود الحكوميـة السـابقـة للمشـروعـات الصـغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتنمية قدرات العنصر البشري من خلال وضع تصور شامل لمنظومة تنمية للموارد البشرية العاملة في المشروع مع التركيز على هدفين رئيسـين للمشـروع أولهمها توفير فرص عمل للشـباب بكافة ربوع الجمهورية وثانيهما هو تقليل الفجوة الاستيرادية.

كما استعرض عدة تقارير عن سير الأعمال بمبادرة «حياة كريمة» على الواقع ووجه بضـرورة وضـع آليات محددة للتغلب على أية معوقات تواجه سير المشروع أو تؤثر على معدلات تنفيذه.

التقى اليوم بمقر رئاسة الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمجموعة من خريجي البرنامج الرئاسـي لتأهيل الشـباب

التقى اليوم بمقر رئاسة الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمجموعة من خريجي البرنامج الرئاسـي لتأهيل الشـباب

التقى اليوم بمقر رئاسة الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمجموعة من خريجي البرنامج الرئاسـي لتأهيل الشـباب

التقى اليوم بمقر رئاسة الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمجموعة من خريجي البرنامج الرئاسـي لتأهيل الشـباب