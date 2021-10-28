رئيس جامعة سوهاج يشهد فاعليات ورشة عمل لتحفيز الموظفين

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شهد الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، فاعليات ورشة العمل التي نظمها مركز موازنة البرامج والأداء، تحت عنوان «آليات التحفيز والتشجيع لأعضاء الجهاز الإداري»، بمركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد للجامعة.

عقدت الورشة -بحسب بيان الخميس- بحضور الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد الخطيب مدير المركز، والدكتور أحمد جلال أمين الجامعة المساعد، والمحاسب محمد نصر أمين اللجنة النقابية للعاملين، وعدد من أمناء الكليات والعاملين بالجامعة.

ووجّه الدكتور مصطفي عبدالخالق- في كلمته- شكره للقائمين على تنفيذ هذه الورشة، نظراً لأهميتها باعتبارها أول لقاء مع الجهاز الإداري عقب توليه منصب رئاسة الجامعة، لافتاً إلى أهمية الجهاز الإداري ودوره بالجامعة، جنبًا إلى جنب مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب ليشكلوا جميعًا البناء الجامعي.

وأكد «عبدالخالق» أهمية دور الجهاز الإداري في نجاح أي مؤسسة، فنجاح الجامعة مرتبط بالدور الذي يؤديه كافة العاملين فيها كفريق عمل واحد، سعياً لتحقيق نجاحها الذي هو نجاح لجميع العاملين، مشيراً إلى أن الجامعة تسعي بصورة مستمرة إلى وضع آليات لتحفيز وتشجيع العاملين، والتي يكون لها أثر إيجابي في إتقان العمل وإنجازه بكفاءة، وتقديم أفضل ما لديهم، وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة للجامعة.

وأوضح المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، أن الجامعة تمتلك جهاز إداري قوي ومتميز وذو كفاءة عالية، لافتاً إلى أن إدارة الجامعة تسعي باستمرار على زيادة وصقل مهارات العاملين بها عن طريق تدريبهم بصورة مستمرة في كافة المجالات لمواكبة احتياجات العمل، إلى جانب خلق جيل جديد من القيادات الشابة والمتميزة لتكون قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة بحلول ابتكارية تسهم في التطوير المستمر لبيئة العمل.

من جانبه ذكر الدكتور أحمد الخطيب مدير مركز موازنة البرامج والأداء بالجامعة، أن ورشة العمل التي نظمها مركز موازنة البرامج والأداء للجهاز الإداري، تعد بمثابة جلسه نقاشية مع رئيس الجامعة، لبحث كيفية تحفيز وتشجيع الكادر الإداري، والتعرف على مايخصهم، والتعمق بشكل أوضح في الشؤون الإدارية والمالية لهم، لافتاً إلى أن الجلسة النقاشية تضمنت جزئين الأول ورشة عمل متوازية عن الشؤون الإدارية والمالية، أعقبها جلسة مناقشة عامة والتوصيات النهائية الخاصة بورشة العمل.