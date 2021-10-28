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رئيس جامعة الأقصر يشهد نهائي الدوري الأول لكرة القدم الخماسية

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رئيس جامعة الأقصر يشهد نهائي الدوري الأول لكرة القدم الخماسية رئيس جامعة الأقصر يشهد نهائي الدوري الأول لكرة القدم الخماسية

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شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، مساء الخميس، نهائي دوري الجامعة الأول لكرة القدم الخماسية بين فريقي كلية السياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات، والذي اقيم على أرض ملعب طلائع النصر، وانتهى بفوز فريق كلية الحاسبات والمعلومات بركلات الترجيح.

حضر المباراة بحسب بيان، الخميس، كل من الدكتور وليد أحمد عبدالله، المستشار الرياضي للجامعة والدكتور يوسف عباس وكيل كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور خالد سليمان، وكيل كلية السياحة والفنادق، والدكتور محمد رمضان، المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة، والدكتورة هناء حامد مديرة رعاية الشباب بالجامعة، وأحمد الفاضل، أمين كلية الحاسبات والمعلومات.

بدأ الشوط الاول بسيطرة فريق كلية السياحة والفنادق على أجواء المباراة، وفي بداية الشوط الثاني أحرز فريق الكلية هدف التقدم للمباراة، فيما أحرز فريق كلية الحاسبات والمعلومات هدف التعادل، والذي قاد المباراة إلى ركلات الترجيح والتي انتهت بفوز فريق كلية الحاسبات والمعلومات بنهائي دوري جامعة الأقصر.

من جانبه أشاد رئيس الجامعة، بالأداء المتميز المشرف والروح الرياضية بين الفريقين، مؤكدا أن الهدف من الدوري هو اختيار منتخب يمثل جامعة الأقصر في كافة المباريات الخارجية، كما سيتم تخصيص زي لكل فريق لتمثيل الجامعة.

وأوضح الدكتور محمد محجوب، أن الجامعة تبذل جهودا مكثفة لاستضافة بطولة الجامعات المصرية على أرض الأقصر، حيث تم تخصيص قطعة أرض بكلية السياحة والفنادق بمدينة طيبة لإنشاء ملعب كبير مجهز بأحدث الإمكانيات.

وفي ختام فعاليات المباراة، كرم رئيس الجامعة، الفريق الفائز بكأس الدوري، وهداف البطولة، محمد ناصر، الطالب بكلية السياحة والفنادق، فيما أهدى رئيس الجامعة، فريق كلية السياحة والفنادق، شهادات تقدير لحصولهم على المركز الثاني في الدوري ..

كما كرم رئيس الجامعة كلا من الدكتورة هناء حامد، مديرة رعاية الشباب بالجامعة، وذكاء صبري، مسؤولة رعاية الشباب بالجامعة، ومصطفى عبدالفضيل، ومحمد النوبي، واسماء ياسين، وهبة رمضان، ومنى عبدالعال، مسؤولي رعاية شباب الكليات والمنظمين للدوري، وكذلك تكريم كابتن عمرو ابوالقاسم، المدير الفني لمنتخب الجامعة، ومحمود خليل، المدير الإداري لمنتخب الجامعة وحكم المباراة، ومحمد محمد صلاح، حكم المباراة، وكابتن حسين حجاج، مدير الملعب، وجمال النجار، سكرتارية مكتب رئيس الجامعة.

المصرى اليوم

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