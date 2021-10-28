ريال سوسيداد ينتزع صدارة الدوري الإسباني بهزيمة سيلتا فيجو

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تمكن فريق ريال سوسيداد من تحقيق الفوز على منافسه سيلتا فيجو بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإسباني.

سيطر الضيوف على مجريات اللعب في معظم أوقات المباراة مع تنظيم عدد من المحاولات الهجومية، وهو ما أسفر عن هدف التقدم في الدقيقة 55 بقدم اللاعب الكسندر أيساك، قبل أن يسجل زميله أريتز إلوستوندو هدف توسيع الفارق في الدقيقة 80.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق ريال سوسيداد إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني فيما توقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة رقم 10 في المركز الرابع العاشر.