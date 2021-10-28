الشعباني: لست راضيًا عن الأداء أمام غزل المحلة ..واللاعبون غير جاهزين بدنيًا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أبدى التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، استياءه من الأداء الذي ظهر عليه اللاعبين خلال مباراة غزل المحلة.

وتعادل المصري مع غزل المحلة، 1-1، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب، في اطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الاولى من مسابقة الدوري الممتاز،

وقال معين الشعباني، في تصريحات تلفزيونية :«لست راضيًا عن الأداء في مباراة أمام غزل المحلة، تحديدًا في الشوط الأول، حيث كانت الأفضلية فيه للفريق المنافسة وسيطر على مجريات اللقاء، لاعبو المصري كانوا بعيدين عن اجواء المباراة».

وأضاف :«اللاعبون غير جاهزون من الناحية البدنية، بسبب ضيق فترة الاعداد التي وصلت إلى أسبوعين فقط»، مضيفًا :«الأداء سيتطور بعد دخول اللاعبين في أجواء الدوري»، مضيفًا :«فريق المصري لديه لاعبين مميزين للغاية، ويحتاجون فقط للوقت من أجل الظهور بمستواهم الحقيقي».