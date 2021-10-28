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كفى استهتاراً بمصالح الشعب.. مجلس التنفيذيين اللبنانيين يطالب بإقالة جورج قرداحي

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كفى استهتاراً بمصالح الشعب.. مجلس التنفيذيين اللبنانيين يطالب بإقالة جورج قرداحي كفى استهتاراً بمصالح الشعب.. مجلس التنفيذيين اللبنانيين يطالب بإقالة جورج قرداحي

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أصدر مجلس التنفيذيين اللبنانيين، اليوم الخميس، بيانا للتعليق على تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي، حيث قالت فيه في الوقت الذي فشلت فيه اللبنانية الجديدة في مقاربة العلاقات اللبنانية الخليجية بشكل ايجابي طالعتنا المواقف التي اطلقها قرداحي في برنامج تلفزيوني عبر فيها عن اراء شخصية ومنحازة لم تلق قبولا حتى من المشاركين في البرنامج وادت إلى نزع ثقة الشباب العربي منه في نهاية البرنامج.

وأضاف البيان قائلا: «أثارت هذه المواقف ردود مستنكرة من الجمهورين اللبناني والعربي، وكأن لا يكفي لبنان واللبنانيين المصائب والنوائب التي حلت بهم حتى يأتي مسؤول في الحكومة بكلام لا مسؤول يعرض ما تبقى من خيوط علاقات لبنان مع محيطه العربي للانقطاع».

وتابع البيان قائلا: مواقف قرداحي وان كانت قبل توليه وزارة الاعلام فلا تعفيه من مسؤوليته فكيف لوزير تقني يتبنى وجهات نظر منحازة إلى جهة ضد جهة؟

وطالب المجلس الحكومة اللبنانية باتخاذ موقف واضح وصريح من تصريحات قرداحي وصولاً إلى اقالته في حال لم يبادر إلى الاستقالة الطوعية، مضيفاً، “كفى استهتاراً بمصالح اللبنانيين”.

لن نذكر أكثر من 7 سنوات من الجرائم والانتهاكات، التي ارتكبها الحوثيون ضد الشعب اليمني والمنطقة، لن نذكر انقلابهم على الشرعية وقتلهم للشعب اليمني الأعزل، لكن هذه سنة واحدة من جرائم الحوثي المتوالية، ففي الفترة بين أغسطس 2020 وحتى يوليو 2021 ارتكب الحوثيون أكثر من 3000 انتهاك، تتمثل في قتل وإصابة أكثر نحو 5 آلاف يمني، وزع مئات الألغام، والآلاف من حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، واستهداف مطار عدن والمملكة العربية ، والطواقم والمنشآت الصحية.

تلك الجرائم، بحسب مداد نيوز التي يتجاهلها قرداحي أشعلت الغضب في الخليج حكومة وشعبا، حيث أعلنت وزارات الخارجية في السعودية والإمارات والكويت والبحرين استنكارها الشديد لتصريحات قرداحي المسيئة لجهود التحالف في دعم الشرعية باليمن، ودفاعه الغريب عن ميليشيات الحوثي الإرهابية، كما أعلن المغردون رفضهم واستهجانهم من تصريحات قرداحي.

المصرى اليوم

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