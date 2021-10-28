«حقها».. وفاء عامر توجه رسالة للسيدات بشأن الزواج بعد عمر 65 عاما

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حرصت النجمة وفاء عامر على دعم الكثير من السيدات المطلقات والأرامل، في فيديو لايف عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد نجاح حكاية «إن كبر ابنك» المكون من 5 حلقات ضمن سلسلة حلقات مسلسل «زي القمر» الذي عرض عبر شاشة قنوات cbc، ووجهت الشكر للقائمين عليه، قائلة إن «كل كلمة ناقشها المسلسل مكتوبة بحكمة، وتحمل رسالة مهمة وتلك هي مهمة الفن، للتأثير في المجتمع، أشكر المنتجة مها سليم والمخرج معتز حسام الدين وفريق الكتابة تحت إشراف الكاتب يسري الفخراني».

وأضافت: «رسالتي لكل سيدة أن تختار شريك حياتها وما إذا كان جدير بها أم لا؟ من حقك الاختيار انتي مش مجبرة على اختيار الزواج من شخص غير كفء لكي، وغير مناسب لكي فكريًا واجتماعيًا وتعليميًا، يجب أن تكوني على قدر كبير من المعرفة بأهله واخلاقه وان تدرك عواقب هذا الاختيار».

عن شخصيتها في المسلسل قالت: «أمال، سيدة مصرية تعمل بأحد المصالح الحكومية، تمتلك ولد، عاشت له أم وصديقه لمدة 15 سنة، يعيشان حياتهما معًا في كل تفاصيلها، اضطر للسفر خارج مصر، محب لأمه جدًا، يثق فيها جدًا ولا يدرك إلا انها أمه وتعيش من أجله فقط، منتهى الانانية من الأولاد أن يرفض زواج أمه المطلقة أو الأرملة، وكأنها سبة أو عيبة، واذا توفت الأم في حال زواج الأبن قد تظل ملقاه لأيام دون أن يتعرف ابنها على وفاتها وهي مأساة».

وتابعت: «زواج الأم من حقها، بعد انفصالها، يجب ان تعلموا أولادكم على الأخذ والعطاء وعدم الانانية، ضمير الأبناء يجب التعامل معه بشكل مختلف، الحياة هكذا أخذ وعطاء، الأم حقها الزواج بعد مرورها بتجربة عنيفة مع شخص أخر، أمال عاشت ظروف قاسية مع زوج لا ينفق على نجله ويشاهد ابنه بعد محاولات لاقناعه، موضوع حساس يجب تناوله».

وشددت: «ابني في الحكاية تخرج في الجامعة وكان اناني طوال الوقت في حق أمه، واحد جمهوري طلب مني بصفتي أمال في المسلسل أن أتمسك بقصة الحب التي ظهرت في حياتي لأن أولادها سافروا للخارج ويتحدثوا معي مرة كل فترة لدقيقة فقط، وأنها تشعر بأنها ستموت من الوحدة، وسيدة أخرى قالت لي أنا متزوجة من شخص كنت أرفضه ولدي منه 3 أبناء، ورديت عليها مش من حقك، كنتي فين قبل زواجك منه؟ دي عقوبتك، أنا ضد الطلاق لا أشجع عليه، يجب على الطرفين تعديل صفات الآخر للأفضل، والعمل على تجاوز السلبيات في كلتا الشخصيتان».

وأكدت: «الوقوف في المحاكمة بين الآباء يخلق أبناء معقدين نفسيًا، لم أتعرض لتلك المواقف لكن يصعب عليا الأولاد، فكروا قبل الإقدام على الزواج، زواج المرأة ليس له سن حتى لو تجاوزت ال 65 سنة«.

كما أكدت: «مسلسل زي القمر يناقش قضايا مهمة بجرأة يحرك المياه الراكدة، خاصة حكاية»غالية«للنجمة درة كان رائع، درة كانت عظيمة، جميلة، عملت دور عبقرية شديدة، وكذلك أيتن ومي كساب، صابرين صدقت انها مش بتشوف، مسلسل يحرك المياه الراكد بجرأة في موضوعات مهمة».