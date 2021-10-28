شرم الشيخ تبدأ تطبيق المعايير العالمية للسعادة (تعرف عليها)

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أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بدء الخطوات التنفيذية بمدينة شرم الشيخ لتطبيق معايير السعادة على الميادين الرئيسية، من خلال إحدى شركات البصريات المتخصصة، وتشمل تطوير ميداني السلام والصداقة بشرم الشيخ طبقا لمعايير MITA.



أوضح «فودة»، أن معايي رMITA أحدث ما وصل إليه العلم الحديث في مجالات توجيه التأثيرات النفسية لعناصر كل منشأة أو وجهة لخلق حالة من السعادة تتسبب في ارتباط عاطفي بالمكان وعناصره. وتقوم الخدمات على دراسة وقياس وتصميم أكثر من ٢٠ عنصرا من عناصر المكان لتحول البيئة الطاردة لبيئة ترحيبية ثم تصل بها لبيئة جاذبة تفاعلية، ومن أهمها الاضاءة والصوتيات والتصميم المعماري والأعمال الفنية والبصرية والموسيقى والمنحوتات والرائحة المميزة للمكان والمساحات الخضراء والمسطحات المائية.



أكد المحافظ البدء بميدان السلام بشرم الشيخ، كمرحلة أولى تتضمن أعمال استحداث منطقة احتفالات وفعاليات وتنفيذ معرض مفتوح، وعرض متعدد الوسائط مبهر للزائرين والسائحين، وإضافة بعض أعمال الإنارة الفنية، وتطوير الإشارات المرورية بتصور حديث ومبتكر نظرا لزيادة أعداد الزائرين المتوقعة بعد التطوير وإضافة مصدات إلكترونية لغلق الميدان أثناء الاحتفالات، مشيرا إلى أنه من متوقع أن يكون ميداني السلام والصداقة مزارين عالمين وواجهة المدينة لقربهما من مطار شرم الشيخ الدولي.