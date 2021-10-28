فيسبوك تعلن اسمها الجديد بعد تغييره.. تعرف عليه

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غيرت شركة فيسبوك أسمها إلى شركة «Meta- ميتا» بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ويأتي هذا الاسم الجديد نتيجة استثمارات الشركة في تفنيه الـ «ميتافيرس» التي تعد الثورة المقبلة في تطور الإنترنت. وسبقت وأعلنت فيسبوك رسميا عن تأسيس فريق عمل جديد داخل الشركة للعمل على تنفيذها.

وتسيطر شركة فيسبوك «ميتا حالياً»، على عدد من منصات التواصل الاجتماعي وهم فيسبوك وواتساب وانستجرام.

وكتب حساب الشركة على تويتر: «نقدم اليوم ميتا Meta، التي تجمع تطبيقاتنا وتقنياتنا معًا تحت علامة تجارية جديدة للشركة».