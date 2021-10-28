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وجه الإعلامي مصطفى بكري، التحية إلى رجال الرقابة الإدارية، الذين يواصلون دورهم في مواجهة الفاسدين، قائلا «يعملون بضمير وطني».

وقال بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد « لا يوجد تستر على أي قضية فساد، ويجب وضع مفهوم للحصانة البرلمانية، التي لا تستهدف مواجهة الشكاوى الكيدية فقط».

وأضاف «النواب ليسوا فوق الشعب المصري والحصانة مهمتها حماية الدور البرلماني»، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية سيف بتار على رقاب الفاسدين.

وأشاد بقرار الرئيس السيسي إلغاء قرار تمديد حالة الطوارئ قائلا «يعبر عن الثقة واستقرار البلد، سيناء بقت حاجة عظيمة»، متابعا «بقول للعالم كله مصر استدعت حالة الطوارئ لظرف معين، ثم ألغت القرار بعد تحقيق الاستقرار».