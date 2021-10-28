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بالعربية والعبرية والإنجليزية.. مسؤول إيراني يعلن إحباط هجوم كبير تعرضت له إيران

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بالعربية والعبرية والإنجليزية.. مسؤول إيراني يعلن إحباط هجوم كبير تعرضت له إيران بالعربية والعبرية والإنجليزية.. مسؤول إيراني يعلن إحباط هجوم كبير تعرضت له إيران

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نشر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على شمخاني، تغريدات بعدة لغات في «تويتر» عن الهجوم السيبراني المزعوم الذي تسبب في إغلاق محطات الوقود في كافة أنحاء البلاد.

وكتب شمخاني في تغريداته باللغات الفارسية والعربية والإنجليزية والعبرية على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «على الرغم من فشل الخط الأول لمنظومة الدفاع المدني في إحباط الهجوم الإلكتروني، إلا أن الخط الثاني، من خلال العمل المنسق وفي الوقت المناسب للوكالات التنفيذية والأمنية والإعلامية، أحبط هجوم العدو في هدفه المتمثل بإثارة الفوضى داخل إيران».

وأشار شمخاني إلى أن الإدارة الذكية لأكتوبر 2021 أظهرت تقدمها على نظيرتها في أكتوبر 2019.

وتعرضت إيران قبل ذلك، إلى هجوم أستهدف 4300 محطة تزود بالوقود في البلاد، وتمت السيطرة عليه.

المصرى اليوم

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